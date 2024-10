++ Wetter in der Region: Wolken und Sprühregen zum Ende der Woche ++

In Rheinland-Pfalz und im Saarland wechseln sich Wolken und Sprühregen zum Ende der Woche ab, gelegentlich lockert es auf. Am Sonntag soll sich die Sonne vermehrt durchsetzen.

MAINZ. Zum Ende der Woche müssen sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland auf Wolken und gelegentlichen Sprühregen einstellen – immer wieder lockert es auch auf.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, gibt es heute gegen Abend Auflockerungen bei Höchstwerten zwischen 12 und 15 Grad. Der Freitag startet bei ungefähr gleichbleibenden Temperaturen wolkig. In der Pfalz lockert es ab dem Nachmittag auf, selten kann es auch Sprühregen geben. In den Hochlagen scheint auch die Sonne.

Am Samstag gibt es zunächst noch vereinzelt Sprühregen, Wolken und Nebel, bevor es zögerlich auflockert bei ähnlichen Temperaturen wie am Vortag. Am Sonntag zeigt sich laut der Vorhersage auch öfter die Sonne. Es soll trocken bleiben bei Temperaturen zwischen 10 und 13 Grad. (Quelle: dpa)