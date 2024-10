Mehrfamilienhaus in Idar-Oberstein brennt vollständig nieder: Drei Verletzte

In Idar-Oberstein brennt ein Mehrfamilienhaus nieder. Ein Übergreifen der Flammen auf Nachbargebäude kann verhindert werden. Drei Menschen werden verletzt.

IDAR-OBERSTEIN. Bei einem Feuer in einem Mehrfamilien in Idar-Oberstein (Landkreis Birkenfeld) sind drei Menschen verletzt worden.

Das Gebäude in einer dicht bebauten Innenstadtlage brannte voll aus, wie die Feuerwehr am Abend mitteilte. Ein Übergreifen auf Nachbargebäude konnte verhindert werden. Das Feuer war den Angaben zufolge am frühen Abend ausgebrochen und hatte schnell auf das gesamte Gebäude übergegriffen. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte das gesamte Gebäude bereits lichterloh.

Insgesamt waren drei Feuerwachen mit 80 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit Notarzt sowie die Polizei an dem Einsatz beteiligt. Wie das Feuer ausbrechen konnte, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.