Trier: Tempo 20 vor Karl-Marx-Haus wird bald kontrolliert

TRIER. Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass die neu eingerichtete Begrenzung auf Tempo 20 in der Brücken- und Karl-Marx-Straße in nächster Zeit regelmäßig in die Geschwindigkeitskontrollen des Ordnungsamtes aufgenommen wird.

Tempo 20 wurde dort in der vergangenen Woche auf einem Teilstück angeordnet, weil sich der Ortsbeirat Mitte-Gartenfeld dafür ausgesprochen hatte und die Voraussetzungen für einen so genannten „verkehrsberuhigten Geschäftsbereich“ erfüllt sind (lokalo.de berichtete). Es handelt sich nicht um eine Bundes-, Landes-, Kreis- oder Vorfahrtsstraße, der Verkehr wird nicht mit Ampeln geregelt und es gibt keinen benutzungspflichtigen Radweg. In dem Straßenzug gibt es viele kleinere Geschäfte sowie das Karl-Marx-Haus als touristischen Anziehungspunkt. Deshalb sind dort viele Menschen auf den engen Bürgersteigen unterwegs. Die Reduzierung auf Tempo 20 – vorher galt bereits Tempo 30 – dient der Verkehrssicherheit, dem Lärmschutz und der Aufenthaltsqualität im Quartier. (Quelle: Stadt Trier)