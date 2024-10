Verfolgungsjagd am Moselufer: E-Scooter flieht mit 100 (!) km/h vor Polizei

BERKNASTEL-WITTLICH. Am Dienstag, dem 22. Oktober, gegen 19.45 Uhr, beabsichtigte eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues eine Verkehrskontrolle mit einem auffällig schnellfahrenden E-Scooter in der Saarallee in Bernkastel-Kues durchzuführen.

Der Fahrer des E-Scooter entzog sich daraufhin durch Weiterfahrt der Kontrolle und setzte seine Fahrt am Radfahrweg des Moselufers in Richtung der Ortslage Wehlen fort. Hierbei wurde der E-Scooter mit teilweise bis zu 100km/h und einem rigorosen Fluchtverhalten geführt. Letztlich konnte der E-Scooter wie auch der mutmaßliche Fahrer in der Ortslage Wehlen angetroffen werden. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Die Polizei bittet, dass sich etwaige Zeugen des Geschehens, die Angaben zum Fahrer bzw. dem E-Scooter machen können, mit der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues in Verbindung setzen (). (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)