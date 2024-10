Kreis Bernkastel-Wittlich: Musikschule veranstaltete erfolgreiches Bandcamp

WITTLICH. Der Rock/Pop-Bereich der Musikschule des Landkreises Bernkastel-Wittlich veranstaltete am 12./13. Oktober 2024 in der Berufsbildenden Schule Wittlich das alljährliche Bandcamp. Dieses richtet sich an interessierte Musikerinnen und Musiker der Musikschule, die gerne einmal gemeinsam in einer Band spielen möchten oder dies bereits tun und an diesem Wochenende mit der Hilfe von professionellen Lehrkräften an ihren Rock/Pop-Künsten feilen können.

Drei Bands, die von den Dozenten Ingo Esch, Heiko Wilhelmus und Bernd Jakob angeleitet wurden, nahmen dieses Jahr teil. Zwei der Bands gab es bereits, die dritte lernte sich erst an diesem Wochenende kennen. Samstagmorgens sah die Neubesetzung teilweise zum ersten Mal ihre Noten und studierte die zwei bekannten Pop-Songs „Set Fire To The Rain“ von Adele und „Diamonds“ von Rihanna ein. Gemeinsam mit den Lehrern wurden Drumgrooves gecheckt, neue Gitarrenakkorde angegangen, Keyboardsounds und Gesangslinien ausprobiert.

Ein wenig anders konnte die bereits bestehende Band „Music Gang 23“ arbeiten. Die Jungs im Alter von 11 bis 14 Jahren erweiterten ihr Repertoire um mehrere Stücke, unter anderem „Zombie“ von The Cranberries oder „Learn to fly“ von den Foo Fighters. Als Dritte im Bunde rockte die Band Desert Rock Kids an diesem Wochenende. Sie besteht bereits seit 22 Jahren und ist eine inklusive Rockband des DRK-Sozialwerks Bernkastel-Wittlich. Alle drei Bands probten den gesamten Samstag und Sonntagvormittag und gaben anschließend ein Abschlusskonzert in der Eingangshalle der BBS.

Chapeau vor der Leistung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Bandcamps, die sich und die Stücke an diesem Wochenende teilweise neu kennen gelernt haben und bereits am zweiten Tag Ihrer Probearbeit das Publikum mit einem abwechslungsreichen, rockigen Programm begeistert haben. (Quelle: Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich)