Engagement in der SHK-Ausbildung: Ehrennadel für Harald Lehnertz aus Badem

PRÜM/BADEM. Für sein ehrenamtliches Engagement um die Ausbildung junger Menschen im Sanitär-Heizung-Klimatechnik Handwerk wurde Harald Lehnertz mit der silbernen Ehrennadel ausgezeichnet. Lehnertz ist seit 2006 im Gesellenprüfungsausschuss der SHK-Innung Westeifel tätig.

Die Ehrung erfolgte durch den Fachverband SHK Rheinland-Rheinhessen anlässlich der Obermeistertagung am 10. Oktober in Prüm. Für Lehnertz, Mitinhaber der Firma Klein Umwelttechnik aus Badem, ist der ehrenamtliche Einsatz in der SHK-Innung Ehrensache. Die Firma besteht seit über 200 Jahren und ist Spezialist in Sachen Solar, Wärmepumpen, Wärme aus Holz, Pelletsanlagen und Ölbrennwertkessel. 14 Mitarbeiter werden beschäftigt.

Der Ausbildungsbetrieb legt großen Wert auf ständige Aus- und Weiterbildung. Deren Qualität bewies nicht zuletzt Fabian Grün, der es nach seiner Ausbildung bei Klein in 2022 bei den Meisterschaften im Handwerk bis zu einer Teilnahme an den „WorldSkills“ gebracht hatte. Dort musste er sein Können mit 19 weiteren internationalen Spitzenfachkräften unter Beweis stellen und erhielt eine Exzellenz-Medaille. (Quelle: SHK-Innung Westeifel)