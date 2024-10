Mantelsonntag in Trier: Ein Traditionsreicher Shopping-Tag am 27. Oktober

TRIER. Bald ist es wieder soweit: Der traditionelle Mantelsonntag am 27. Oktober 2024 steht vor der Tür und lädt die Triererinnen und Trierer sowie zahlreiche Besucher zum entspannten Bummeln und Einkaufen in die historische Innenstadt ein.

Die Tradition des Mantelsonntags

Der Mantelsonntag hat seine Wurzeln im 19. Jahrhundert, als es in ländlichen Gebieten üblich war, sich im Herbst mit warmer Winterkleidung einzudecken – der berühmte „Wintermantel“ gab dem Tag seinen Namen. In Trier ist dieser Brauch mittlerweile zu einem beliebten Shopping-Event geworden, bei dem die Geschäfte sonntags geöffnet haben.

Shopping und Unterhaltung in Trier

Am 27. Oktober öffnen zahlreiche Geschäfte und Dienstleister in Trier ihre Türen und laden zum entspannten Einkaufsbummel ein. Von Modeboutiquen bis hin zu Fachgeschäften bietet sich die Gelegenheit, gemütlich durch die Läden zu stöbern, sich beraten zu lassen und vielleicht schon erste Weihnachtsgeschenke zu sichern.

Neben dem Einkaufen locken in Trier auch viele gastronomische Betriebe, die mit leckerem Essen, Kaffee und Kuchen oder einem guten Glas Wein zum Verweilen einladen.

Allerheiligenmesse auf dem Viehmarkt

Für zusätzliches Vergnügen sorgt die Allerheiligenmesse auf dem Viehmarkt, die traditionell parallel zum Mantelsonntag stattfindet – Vom 25. Oktober bis 3. November

Ein kleiner Hinweis: In der Nacht zum Mantelsonntag wird die Uhr auf Winterzeit umgestellt – also eine Stunde zurück! So bleibt sogar mehr Zeit, um den Tag in Trier voll auszukosten.