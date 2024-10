Zeltingen-Rachtig: Fall mit „Kinderansprecher“ klärt sich als Missverständnis auf

ZELTINGEN-RACHTIG. Am 10.10.2024 berichtete die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues über einen vermeintlichen Kinderansprecher in der Ortslage Zeltingen-Rachtig, der ein Mädchen in seinen Kleinbus locken wollte (lokalo.de berichtete).

Nun kann Entwarnung gegeben werden. Es handelte sich um ein Missverständnis. Die 8-jährige betroffene Grundschülerin war mit einem Klassenkameraden auf dem Nachhauseweg. Der Großvater des Klassenkameraden sprach beim Vorbeifahren aus dem Auto heraus seinen Enkel an, ob dieser mit nach Hause fahren möchte.

Dieses „Angebot“ wurde von dem 8-jährigen Mädchen jedoch fälschlicherweise auf sich bezogen.