NEUERBURG/EIFEL. Am heutigen Freitag, 11.10.2024, wurde die Polizei Bitburg darüber informiert, dass an einem Parkplatz der L4 in der Nähe der Ortslage Neuerburg illegal Müll abgelagert wurde.

Die Polizisten konnten feststellen, dass es sich dabei um mehrere Altreifen sowie mehrere Kanister Altöl handelte.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten sich unter der Tel.: 06561-96850 mit der Polizei Bitburg in Verbindung zu setzen.