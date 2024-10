Futsal-Länderspiel in Trier: DFB und FVR suchen Volunteers

TRIER/KOBLENZ. Highlight zum Jahresende: Am Mittwoch, 18. Dezember 2024, trifft in der SWT-Arena in Trier die deutsche Futsal-Nationalmannschaft der Herren im ersten EM-Qualifikationsspiel auf Zypern.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) sucht gemeinsam mit dem Fußballverband Rheinland Volunteers, die dazu beitragen, dieses Länderspiel in Trier zu einem unvergesslichen Erlebnis werden zu lassen. Dabei geht es um verschiedenste Aufgaben, von Info- und Verteil-Volunteer bis Helfer beim Rahmenprogramm, im Medienbereich oder im Ticketing. Die Volunteers sind Ansprechpartner für die Zuschauer, geben Informationen weiter und tragen zum Gelingen eines Länderspiels bei.

Mitbringen sollten die Interessentinnen und Interessenten Begeisterung für den Fußball und die Arbeit im Team sowie ein freundliches Auftreten, und sie sollten aktiv auf Menschen zugehen können. Das Mindestalter am Veranstaltungstag ist 18 Jahre. Eine Aufwandsentschädigung kann zwar nicht gezahlt werden, aber auf die Volunteers warten spannende Einblicke hinter die Kulissen, die Möglichkeit, ein Länderspiel hautnah mitzuerleben, sowie einheitliche adidas Volunteer-Kleidung, die nach der Veranstaltung behalten werden darf.

Bewerbungen sind bis zum 31. Oktober 2024 hier möglich: https://bit.ly/futsal_volunteer