++ Wetter: Erst Unwetterwarnung mit Dauerregen, dann kommt ehemaliger Hurrikan „Kirk“ ++

TRIER. Ein Tiefdruckgebiet sorgt aktuell für milde, aber feuchte Luft über Rheinland-Pfalz. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für die Region eine Unwetterwarnung herausgegeben, die vor ergiebigem Dauerregen und Sturm warnt. Die Warnung gilt von Mittwochmorgen bis voraussichtlich Donnerstagmorgen.

Bereits am Mittwochmorgen begann es in der Region kräftig zu regnen. Der DWD prognostiziert, dass bis Mittwochabend zwischen 25 und 40 Liter Regen pro Quadratmeter fallen werden, während einige Gebiete mit bis zu 80 Litern pro Quadratmeter rechnen müssen. Bei diesen Niederschlägen können Straßen sowie gewässernahe Gebäude überflutet werden, und die Gefahr von Erdrutschen steigt.

Regen und Sturm im Anmarsch

Die Höchsttemperaturen liegen am Mittwoch zwischen 13 und 17 Grad Celsius. Zunächst weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus südlicher Richtung, der jedoch am Abend stark auffrischen kann. In den Hochlagen der Eifel ist bereits ab Mittwochmorgen mit Böen von bis zu 60 km/h zu rechnen, während am Abend dort sogar Böen von bis zu 70 km/h möglich sind.

Die Wetterlage könnte in der Nacht zum Donnerstag noch turbulenter werden, wenn das ehemalige Hurrikan „Kirk“ als außertropisches Sturmtief auf Deutschland trifft. Für die Nacht sind dichte Wolken und heftiger Regen angesagt, der gebietsweise kräftig ausfallen kann. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 9 und 13 Grad Celsius, während ein auffrischender Wind stürmische Böen aus Südwest bis Süd mit sich bringt. Am Donnerstag bleibt es stark bewölkt bis bedeckt, und teils kräftige Regenfälle werden die Region heimsuchen, die im Laufe des Nachmittags in Schauer übergehen.

Die Temperaturen steigen am Donnerstag auf 14 bis 17 Grad Celsius, in Hochlagen auf etwa 12 Grad. Zudem weht ein frischer bis starker Wind aus West bis Nordwest, der vor allem in der Pfalz zu Sturmböen führen kann. In den Hochlagen sind sogar schwere Sturmböen möglich.

Ruhigeres Wetter am Freitag

Am Freitag soll die Wetterlage sich beruhigen. Der Wind weht nur noch schwach bis mäßig, und die Temperaturen sinken auf 10 bis 14 Grad Celsius. Laut DWD wird es wechselnd bis stark bewölkt, mit der Möglichkeit einzelner Schauer.

Mit diesen Wettervorhersagen ist die Region Trier gefordert, sich auf eine nasse und stürmische Wetterlage einzustellen. Bleiben Sie sicher und beachten Sie die aktuellen Warnungen des Deutschen Wetterdienstes!