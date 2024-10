Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl bei Optiker im Saarland

BEXBACH. Bereits am 19.6.2024, gegen 15.40 Uhr, kam es zu einem Ladendiebstahl in einem Augenoptikfachgeschäft in der Kleinottweilerstraße in Bexbach.

Zwei bislang unbekannte Täter betraten zum Tatzeitpunkt das Ladenlokal und begaben sich zielstrebig zum Verkaufsregal mehrerer Brillengestelle im hinteren Bereich. Dort entnahmen beide Täter jeweils ein Brillengestell und verstauten diese in der Hosen- bzw. Jackentasche. Anschließend verließen die Täter das Ladenlokal durch den Haupteingang in Richtung Bahnhof.

Der Eigentümer des Geschäfts wurde auf den Diebstahl aufmerksam, eilte den Tätern hinterher und stellte diese schließlich zur Rede. Diese beteuerten, nichts entwendet zu haben und entfernten sich weiter fußläufig in Richtung Bahnhof.

Die Täter wurden während der Tatausführung videografiert. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf 954 Euro.

Personenbeschreibung Täter 1: männlich, 25-35 Jahre, arabischer oder südosteuropäischer Phänotyp, ca. 180cm, normale Statur, weißes Oberteil, dunkle Hose

Personenbeschreibung Täter 2: männlich, 25-35 Jahre, arabischer oder südosteuropäischer Phänotyp, ca. 190cm, schwarze Jacke, dunkle Hose

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Geschehen bzw. zu den bislang unbekannten Tätern geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg unter der Rufnummer 06841-1060 in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeiinspektion Homburg)