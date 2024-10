Vorbericht: Rheinland-Pfalz Derby in Trier – Gladiators empfangen EPG Guardians Koblenz.

TRIER. Am Sonntag steht die dritte Auflage des Rheinland-Pfalz Derby in der BARMER 2. Basketball Bundesliga auf dem Programm. Tip-Off ist um 17 Uhr.

In der heimischen Halle empfangen die Gladiatoren die Guardians aus Koblenz um den ehemaligen Trierer Trainer Marco van den Berg. Nach dem ProA-Aufstieg der Koblenzer im vergangenen Sommer trafen die beiden rheinland-pfälzischen Profibasketball-Clubs letzte Saison bereits zweimal aufeinander. In Trier gab es einen 84:68 Heimsieg der Gladiatoren, in der CGM Arena in Koblenz unterlag man nach langer Siegesserie knapp mit 63:66.

Der Start in die neue Spielzeit verlief für beide Teams ähnlich, sowohl Trier als auch Koblenz starteten mit einer Niederlage am ersten und einem Sieg am zweiten Spieltag. In ihrem Eröffnungsspiel verloren die Koblenzer zuhause gegen Bochum mit 64:81 und schlugen am vergangenen Spieltag die Dresden Titans – erneut in eigener Halle – mit 79:76. Kurz nach dem letzten Saisonspiel veränderten die Guardians noch einmal ihren Kader, trennten sich von Power Forward Bryce Workman und verpflichteten David Böhm nach, der in Trier wohl sein Debüt geben wird.

Einige Leistungsträger, vor allem auf den deutschen Positionen, blieben den Koblenzern aus der vergangenen Saison erhalten und man verstärkte sich mit neuen Import-Spielern. Statistisch führt Point Guard Cockfield führt die Guardians mit 24 Punkten im Schnitt nach den ersten zwei Saisonspielen an. Routinier Dominique Johnson liefert durchschnittlich 12,5 Punkte, Center Maurice Pluskota 9,0 und Leon Friederici als weiterer deutscher Leistungsträger aus der Vorsaison 7,5. Auch die weiteren ausländischen Spieler Michael Bradley (8 PpS) und Kasey Draper (6,5) übernehmen wichtige Rollen in der Koblenzer Rotation.

„Wir freuen uns auf das Derby, es ist ein geiles Spiel und es wird eine geile Atmosphäre in der Arena. Wir haben letztes Jahr das zweite Spiel verloren, da steht noch eine Revanche aus und wir sind extrem heiß das in eigener Halle für uns zu entscheiden. Nach dem Spiel in Vechta, wo wir offensiv sehr gut performed haben möchten wir genau da anknüpfen. Koblenz hat sicherlich ein, zwei Schwachstellen in der Verteidigung, die wir attackieren werden. Sie sind aber auch ein Team was von ihrer Energie und ihrer aggressiven Verteidigung lebt und dementsprechend müssen wir sehr gut auf den Ball aufpassen und bereit sein physisch zu spielen und das Tempo zu kontrollieren. Ihre zwei Guards stechen natürlich heraus, die es gilt unter Kontrolle zu bringen. Dazu verfügen sie über gute Schützen auf den Positionen zwei bis vier, die wir natürlich auch in den Griff bekommen wollen“, sagt Jacques Schneider, Headcoach der Gladiators Trier vor dem Derby am Sonntag.

Tickets für das Heimspiel gegen Koblenz sind über den Online-Ticketshop oder die Abendkasse verfügbar. Tip-Off ist am 06.10.2024 um 17:00 Uhr, die Arena öffnet um 15:30 Uhr ihre Türen. Wer den Weg in die Halle im Derby nicht antreten kann, findet ab 16:40 Uhr den kostenlosen Livestream auf sportdeutschland.tv.