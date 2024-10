Verkehrskontrollen in Bitburg: Hohe Alkoholwerte und Drogen am Steuer!

BITBURG. In einer Reihe von Verkehrskontrollen in Bitburg wurden in den letzten Tagen besorgniserregende Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung festgestellt. Die Polizei hat wiederholt Fahrer angehalten, die unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen standen – und das mit erschreckenden Promillewerten!

Kontrollen in Irrel und Bitburg

Am 2. und 3. Oktober 2024 führte die Polizeiinspektion Bitburg verstärkte Kontrollen durch, und die Ergebnisse sind alarmierend. Am Mittwochnachmittag wurde ein Fahrer in Irrel gestoppt, der keine gültige Fahrerlaubnis vorzeigen konnte. Kurz darauf fiel ein weiterer Fahrer in Orenhofen auf, der mit 1,28 Promille am Steuer saß. Der absolute Tiefpunkt ereignete sich am Abend, als die Polizei in Bitburg einen Fahrer mit einem dramatischen Promillewert von 1,87 antraf, nachdem Verkehrsteilnehmer ihn als schlangenlinienfahrend gemeldet hatten.

Drogen am Steuer

Doch das war noch nicht alles! Am Donnerstagmittag geriet ein weiterer Fahrer in Irrel in eine Kontrolle, bei der die Beamten drogentypische Auffälligkeiten feststellten. Ein Schnelltest bestätigte den Verdacht, und es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn eingeleitet. Am Abend des gleichen Tages kam es zu einem Alleinunfall in Utscheid, bei dem sich die Fahrerin von der Unfallstelle entfernte. Dank aufmerksamer Zeugen konnte sie später ermittelt werden – und das mit einem Atemalkoholwert von 1,64 Promille und Cannabis-Einfluss.

Die Polizei warnt eindringlich: Wer alkoholisiert oder unter Drogen am Steuer sitzt, muss mit einem Straf- oder Bußgeldverfahren rechnen – und in vielen Fällen auch mit dem Entzug der Fahrerlaubnis. Diese Kontrollen sollen nicht nur die Verkehrssicherheit erhöhen, sondern auch das Bewusstsein für die Gefahren von Alkohol und Drogen im Straßenverkehr schärfen.

(Quelle: Polizei)