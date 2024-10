Wittlich: Micki Krause, Ikke Hüftgold und Die Partyhirschen – Das erwartet euch am Wochenende

WITTLICH. Das Bungert Oktoberfest 2024 verspricht ein unvergessliches Erlebnis voller bayerischer Gemütlichkeit und Hochstimmung! In diesem Jahr erwartet euch ein buntes Programm mit angesagten Künstlern wie Mia Julia, Mickie Krause und den Egerländer Musikanten, die für beste Unterhaltung und eine einmalige Atmosphäre sorgen werden. Freut euch auf köstliche, hausgemachte Spezialitäten und die Möglichkeit, fünf Tage lang in einer der größten Festhallen der Region zu feiern! Dieses Programm erwartet euch am Wochenende.

FREITAG, 4. Oktober – Die Partyhirschen und MICKIE KRAUSE

Die Wiener Wiesn, die Mega-Maturanten Party X-Jam in Kroatien oder Konzerte in Deutschland, der Schweiz und Südtirol sind nur ein kleiner Auszug ihrer Auftritte. Erlebt die Vollblut Entertainer live auf dem BUNGERT Oktoberfest und kommt auch ihr ins Hirschenfieber.

Und für echtes Mallorca-Feeling sorgt unser Special Guest des Abends und Deutschlands Partykönig Nr.1

SAMSTAG, 5. Oktober – Die Partyhirschen und IKKE HÜFTGOLD

Die Partyhirschen rocken an diesem Abend die Bühne und sorgen für eine phänomenale Partystimmung.

Feiern wie ein wahrer Bayer mit dem legendären Ikke Hüftgold auf dem BUNGERT Oktoberfest! Freut euch auf eine Nacht voller Spaß, Musik und unvergesslicher Erinnerungen.

Einlass: 18:30 Uhr

Beginn: 19:00 Uhr

Jetzt Tickets sichern

SONNTAG, 6. Oktober – Musikfreunde Altrich-Wengerohr & Die Partyhirschen

Die Partyhirschen rocken an diesem Abend die Bühne und sorgen für eine phänomenale Partystimmung.

Einlass: 11:30 Uhr

12:00 Uhr: Musikfreunde Altrich-Wengerohr

15:00 Uhr: Die Partyhirschen

Jetzt Tickets sichern

Dieses Programm erwartet euch an den kommenden Wochenenden: