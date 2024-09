Zusätzlicher Rettungswagen für die Region Hermeskeil soll Versorgung optimieren

HERMESKEIL. Zur Optimierung der Notfallversorgung in der Region Hermeskeil ist ab Oktober 2024 ein zusätzlicher Rettungswagen (RTW) in der Region Hermeskeil eingesetzt. Das Fahrzeug wird zunächst probeweise von Montag bis Freitag zwischen 8 und 18 Uhr im Einsatz sein, teilt der Landkreis Trier-Saarburg mit.

Hintergrund für diesen Schritt der Kreisverwaltung als zuständige Behörde für den Rettungsdienst sind die derzeitigen Umstrukturierungen im St. Josef-Krankenhaus Hermeskeil. Diese führen zu verlängerten Fahrzeiten beim Transport von Patientinnen und Patienten ins nächstgelegene Krankenhaus. Durch das zusätzliche Fahrzeug soll eine dauerhafte Einsatzbereitschaft in der Region bei Notfällen gewährleistet werden.Der Einsatz des Rettungswagens ist vorerst auf ein Jahr befristet.

Aufgrund der gesetzlichen Hilfeleistungsfrist ist die Anzahl der Rettungswagen so festzulegen, dass jeder an einer öffentlichen Straße gelegene Einsatzort in der Regel innerhalb einer Fahrzeit von maximal 15 Minuten nach Eingang des Hilfeersuchens erreicht werden kann.

„Mit dem zusätzlichen Rettungswagen wollen wir sicherstellen, dass trotz der Veränderungen im Krankenhaus Hermeskeil schnelle Hilfe in Notfällen gewährleistet bleibt und die entstehende Lücke bestmöglich aufgefangen wird“, so Landrat Stefan Metzdorf.