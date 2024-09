Trierer Busfahrer Roger Wallerius erobert DSDS-Bühne: So emotional reagierte die Jury (Video)

TRIER. Der singende Busfahrer aus Trier, Roger Wallerius (48), begeistert seit Jahren seine Fahrgäste mit seiner kräftigen Stimme. Jetzt wagt der Social-Media-Star, der auf Instagram und TikTok bereits tausende Fans hat, den nächsten großen Schritt: Er stellte sich der Jury von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS). Doch hinter dem stets fröhlichen Auftreten steckt eine bewegende Geschichte, die er während seines Castings erstmals öffentlich teilt.

Wallerius, der seit 11 Jahren täglich im Bus durch Trier fährt, trauert noch immer um seinen Vater, der viel zu früh verstarb. Vor der DSDS-Jury mit Dieter Bohlen, Beatrice Egli, Pietro Lombardi und Loredana singt er „Green Green Grass Of Home“ von Tom Jones – eine Hommage an seinen Vater. „Mein Daddy ist mit 62 gestorben“, erzählt er mit Tränen in den Augen. „Auch nach 25 Jahren fehlt er mir jeden Tag.“

Die DSDS-Jury war sichtlich berührt von seiner Geschichte und Emotionalität, doch Dieter Bohlen zeigte sich zunächst skeptisch über die Songauswahl. Als Roger jedoch mit „Whiskey Lullaby“ von Brad Paisley antritt, ist die Jury restlos überzeugt. Mit seiner kraftvollen Stimme, die all den Schmerz und die Traurigkeit seines Lebens durchdringen lässt, sorgt er für einen Gänsehautmoment. Beatrice Egli, selbst mit Tränen in den Augen, sprach ihm Mut zu: „Die Musik gibt dir den Raum, all deine Trauer zu verarbeiten.“

Roger Wallerius hat es geschafft: Er erhielt viermal ein „Ja“ und darf sich über den Einzug in den Recall freuen. Doch nicht nur die Jury war beeindruckt. Pietro Lombardi fasste das Gefühl vieler Zuschauer treffend zusammen: „Ich glaube, dein Papa wäre stolz auf dich.“

HIER gibt es den Auftritt vor der Jury im Video

Info: Seit dem 18. September gibt es bei RTL jeden Mittwoch und Samstag eine neue Folge von „Deutschland sucht den Superstar” im TV. Online seid ihr aber immer einen Schritt voraus – auf RTL+ gibt es die DSDS-Folgen schon vorher zu sehen. Immer zur TV-Ausstrahlung geht bereits die nächste Folge online

(Quelle: RTL)