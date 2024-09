Luxemburg: Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen – Fahrer unter Alkohol und Kokain

BASCHARAGE. Am 29.9.2024 kam es gegen 8.15 Uhr in Bascharage, in der Avenue de Luxembourg, zu einem Auffahrunfall.

Eine Gruppe Fußgänger wollte die Straße an einem Fußgängerübergang überqueren. Während das erste sowie das zweite Fahrzeug rechtzeitig abbremsen konnten, kollidierte jedoch ein drittes Fahrzeug mit dem Zweiten und dieses anschließend mit dem Ersten. Mehrere Personen aus den implizierten Fahrzeugen wurden verletzt. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer des erstgenannten Fahrzeuges dem Alkohol zugesprochen hatte. Der Ethylotest war positiv. Des Weiteren schlug der Drogentest auf Kokain positiv aus. Es konnte in Erfahrung gebracht werden, dass der Fahrer im Besitz eines belgischen Führerscheins ist und aufgrund eines Fahrverbots im Luxemburg signalisiert ist.

Die Staatsanwaltschaft ordnete die Beschlagnahmung des Fahrzeugs, die erneute Zustellung eines Fahrverbots sowie die Verhaftung des Fahrers an. Er wurde dem Untersuchungsrichter vorgeführt. (Quelle: Police Grand-Ducale)