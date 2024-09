RLP: Lagerhalle stürzt bei Großbrand ein – Feuerwehr schützt Flüssiggastank

In einer Mainzer Lagerhalle bricht ein Großbrand aus. Das Gebäude wird stark beschädigt. Die Feuerwehr bat Anwohner um Vorsichtsmaßnahmen.

MAINZ. Eine Lagerhalle in Mainz ist bei einem Brand in der Nacht komplett eingestürzt. Das sagte ein Feuerwehrsprecher. Mehrere Anrufer hätten den Brand gegen 21.30 Uhr gemeldet. Die Feuerwehr bat in der Nacht die Anwohner von Hechtsheim, Weisenau und der Oberstadt wegen der Geruchsbelästigung Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten. Auch im benachbarten Hessen wurden gewarnt.

Die Löscharbeiten gestalteten sich nach Angaben der Feuerwehr sehr aufwendig, insgesamt waren 150 Einsatzkräfte vor Ort. Sie konzentrierten sich auch auf den Schutz der unmittelbaren Umgebung, wo sich unter anderem ein Flüssiggastank befand. «Mit einem massiven Löschwasser- und Schaumeinsatz konnte eine Explosion verhindert werden», berichtete die Feuerwehr. In der brennenden Halle explodierten indes kleinere Gasflaschen.

Weithin sichtbarer Rauch

Der Rauch sei bei Tageslicht weithin sichtbar gewesen. Nach rund zwölf Stunden war das Feuer am Morgen weitgehend gelöscht. Zwei Bagger wurden eingesetzt, um mehrere Stunden lang Fassaden- und Dachteile abzutragen, so dass alle Brandstellen der eingestürzten Halle zugänglich wurden. Auch ein Abrissunternehmen war im Einsatz.

Die Bevölkerungswarnung konnte am Morgen zurückgenommen werden. Verletzt worden sei niemand. Auch für Besucher und Besucherinnen einer Veranstaltung in der Nähe habe keine Gefahr bestanden. Die Brandursache und die Schadenshöhe waren zunächst unklar.

Die Halle gehörte zu einer Firma für Messebau und Marketingprodukte, wie die Feuerwehr mitteilte. Zunächst war gemeldet worden, es sei ein Elektrogroßhandel. (Quelle: dpa)