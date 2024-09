Schöne Weihnachtsbäume für Bitburger Plätze gesucht

BITBURG. Mit der Spende ihrer schönen Bäume tragen alljährlich viele Grundbesitzer aus Bitburg und Umgebung zum weihnachtlichen Glanz in ihrer Kreisstadt bei. Auch in diesem Jahr sucht die Stadt Bitburg wieder schöne, große Fichten oder Tannen, die in der Weihnachtszeit die Bitburger Plätze schmücken sollen.

Bürger, in deren Vorgarten beispielsweise ein schöner Nadelbaum steht, der aber zu groß geworden ist oder im Weg steht, können sich einfach unter Telefon 0151-16216611 bei Carsten Emonts vom Städtischen Bauhof melden. Er oder ein Kollege kommen sich den Baum anschauen und sorgen bei Eignung dafür, dass der Baum von städtischen Mitarbeitern gefällt und abgeholt wird. Auf diese Weise wird man seinen nicht mehr benötigten Baum sauber und unbürokratisch los und kann gleichzeitig vielen Menschen eine Freude machen, die in der Weihnachtszeit über die Bitburger Plätze flanieren. (Quelle: Stadt Bitburg)