FCK beim Tabellenletzten in Regensburg – Mainz will ersten Saison-Heimsieg

KAISERSLAUTERN/MAINZ. Am heutigen Samstag (13.00 Uhr/Sky) ist der 1. FC Kaiserslautern in der 2. Bundesliga beim Tabellenletzten SSV Jahn Regensburg gefordert. Das Team von Trainer Markus Anfang benötigt nach zuletzt drei sieglosen Spielen in Serie drei Punkte, um den Anschluss an die Spitzengruppe zu halten.

Nach dem ersten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga strebt der FSV Mainz 05 ebenfalls am heutigen Samstag nun vor heimischer Kulisse den ersten Erfolg in dieser Spielzeit an. Im Duell mit dem 1. FC Heidenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky) möchten die Rheinhessen an die gute kämpferische Leistung beim 3:2 in Augsburg anknüpfen.

Trainer Bo Henriksen fordert gegen den Conference-League-Teilnehmer einen Power-Auftritt von seiner Mannschaft. Verzichten müssen die Mainzer auf ihren gesperrten Mittelfeld-Strategen Nadiem Amiri. Ansonsten stehen alle Spieler zur Verfügung. (Quelle: dpa)