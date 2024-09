Luxemburg: Police Grand-Ducale nimmt Einbrecher fest

ESCH/ALZETTE. Am Morgen des 23.9.2024 wurde ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Rue de l’Hôpital in Esch/Alzette gemeldet. Im Inneren wurde u.a. eine Smartwatch, Kopfhörer, eine Geldbörse und Bargeld entwendet.

Im Laufe der Untersuchungen konnte ein Tatverdächtiger ermittelt werden und die Smartwatch sowie die Kopfhörer aufgefunden werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige festgenommen und am Morgen des 24.9.2024 dem Untersuchungsrichter vorgeführt. (Quelle: Police Grand-Ducale)