++ Wetter in der Region: Heiter bis Sonnig – Temperaturen bis 26 Grad ++

OFFENBACH. Am Rande eines umfangreichen Hochdruckgebietes, das sich von der Ostsee bis nach Grönland erstreckt, wird mit südöstlicher Strömung warme Luft nach Rheinland-Pfalz und ins Saarland geführt. Dies teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Heute wird das Wetter laut den Meteorologen heiter bis sonnig und niederschlagsfrei. Es erfolgt ein Temperaturanstieg auf 22 bis 26 Grad. Schwacher, teils mäßiger Wind weht aus Ost bis Südost. In der Nacht zum Sonntag wird es gering bewölkt oder klar, stellenweise tritt Nebel aus und es bleibt niederschlagsfrei bei Abkühlung auf 11 bis 7 Grad, im Bergland bis 5 Grad.

Der Sonntag zeigt sich zunächst heiter bis sonnig und niederschlagsfrei. Zum Nachmittag kommt es von Südwesten her zum Aufzug dichterer Bewölkung und zum späten Abend ergeben sich daraus erste Schauer. Vereinzelte Gewitter sind nicht ausgeschlossen. Die Höchsttemperaturen leigen zwischen 22 und 25, im höheren Bergland um 20 Grad. Es weht ein schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen.

In der Nacht zum Montag ist der Himmel stark bewölkt bis bedeckt, gebietsweise kommt es zu schauerartigem, vereinzelt gewittrigem Regen. Die Tiefstwerte liegen zwischen zwischen 13 und 11 Grad, in der Eifel bis 8 Grad.

Für den Montag prognostiziert der DWD meist stark bewölktes bis bedecktes Wetter und zeitweise schauerartigen, teils gewittrigen Regen. Nachmittags kommt es von Westen her zu Auflockerungen und nachlassendem Niederschlag. Höchsttemperaturen bei 18 bis 21, in höheren Lagen um 16 Grad bei schwacher bis mäßigem Wind aus Südwest. Nachts wird es zunächst wolkig und teils gering bewölkt, später von Westen stark bewölkt. Ausgangs der Nacht tritt im Südwesten aufkommender schauerartiger Regen auf. Temperaturrückgang auf 12 bis 10, in höheren Lagen 8 Grad. (Quelle: DWD.)