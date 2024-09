Region: Nächtlicher Mülleimer-Brand – Bushaltestelle durch Feuer beschädigt

IDAR-OBERSTEIN. Am 18. September 2024 kam es im Bereich der Hohlstraße an der Bushaltestelle „Danziger Straße“ zu einem Brand eines Mülleimers. Durch den Brand wurde die Bushaltestelle ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Freiwillige Feuerwehr konnte der Brand jedoch schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Die Polizei Idar-Oberstein sucht nun Zeugen die im Tatzeitraum von 0.10 Uhr bis 0.45 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Bushaltestelle bemerkt haben. Sie werden gebeten, sich mit der Polizei Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen (Telefon: 06781/561-0, E-Mail: [email protected]). (Quelle: Polizeidirektion Trier)