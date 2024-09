Sanierung des Moselradwegs zwischen Pallien und Pfalzel startet – Umleitungen

TRIER. Ab Montag, dem 23. September, beginnen die Sanierungsarbeiten an zwei weiteren Abschnitten des Moselradwegs. Die umfangreichen Maßnahmen zur Erneuerung und Verbesserung des Rad- und Fußwegs entlang der Mosel betreffen die Streckenabschnitte von der Kaiser-Wilhelm-Brücke in Trier-Pallien bis zur Pfalzeler Brücke sowie von der Pfalzeler Brücke bis zum Pfalzeler Spielplatz.

Die Arbeiten umfassen eine Strecke von etwa 4,5 Kilometern zwischen Pallien und der Pfalzeler Brücke. Um die Bauzeit zu optimieren, werden die Umleitungen für diese beiden Abschnitte zusammengelegt und die Arbeiten zeitgleich durchgeführt. Der Fuß- und Radverkehr wird ab der Römerbrücke auf den Moselradweg Ost über das Zurlaubener Ufer bis zur Pfalzeler Brücke umgeleitet und dort zurück auf die Westseite geführt. Der Abschnitt von der Pfalzeler Brücke bis zum Spielplatz, der rund 650 Meter umfasst, wird ebenfalls saniert. Hier erfolgt die Umleitung über den Ortskern von Pfalzel, einschließlich Pfalzeler, Mechtel-, Residenz- und Adulastraße. Diese Umleitungsstrecke gilt in beide Richtungen. Infotafeln mit der Streckenübersicht werden zu Beginn der Umleitungen aufgestellt.

Die Umleitungsplanung hat die Bauarbeiten am Bahnhaltepunkt Trier-Pallien berücksichtigt, um mögliche Überschneidungen zu vermeiden.

Bereits in den kommenden Tagen werden zwei andere Bauabschnitte abgeschlossen: Die drei Kilometer lange Pflasterstrecke am Trierer Ostufer zwischen Konrad-Adenauer-Brücke und Römerbrücke wird am Freitag, 20. September, wieder für den Verkehr freigegeben. Auch der gut 1,1 Kilometer lange Weg in Ehrang vom Betriebsgelände der A.R.T. bis zur Radwegbrücke Kyll wird am Dienstag, 24. September, wieder geöffnet.