Smart City Index: Trier mit Top-Platzierung bei Umwelt und Mobilität

TRIER. Im Smart City Index der Branchenvereinigung Bitkom belegt die Stadt Trier in diesem Jahr Platz 19 unter 82 deutschen Großstädten. Im Vergleich zum Vorjahr hat Trier sich um 2,4 Punkte verbessert, im Ranking dennoch sechs Plätze verloren. Trier ist zum vierten Mal in Folge unter den Top 20. In Rheinland-Pfalz ist Trier erneut mit Abstand die von der Bitkom am besten bewertete Stadt.

Im Themenbereich Umwelt und Mobilität liegt Trier bundesweit auf Platz 2 mit 82,7 von 100 möglichen Punkten. Im Bereich Verwaltung hat sich Trier um zwei Plätze auf Rang 41 verbessert, im Bereich Mobilität um fünf Plätze auf Rang 38, bei Gesellschaft und Bildung belegt Trier nach wie vor Rang 18 und bei IT und Kommunikation Platz 17 (Vorjahr 12).

Oberbürgermeister Wolfram Leibe freut sich über das erneut gute Abschneiden der Stadt Trier: „Das Ergebnis ist für mich ein Ansporn, den eingeschlagenen Weg der Digitalisierung in allen Verwaltungsbereichen konsequent weiter zu gehen. Wir sind eine kleine Großstadt und liegen trotzdem wieder unter lauter Metropolen in den Top 20. Seit dem erstmaligen Erstellen des Smart City Index 2019 hat sich Trier kontinuierlich jedes Jahr bei den Indexwerten verbessert. Mein großer Dank geht erneut an die Stadtwerke, deren zahlreiche Transformationsprozesse auf das Top-Ergebnis bei Umwelt und Mobilität einzahlen.“

Bei genauerem Blick auf die bewerteten Kriterien zeigt sich, das Trier bei Themen wie Online-Terminvergabe, Bevölkerungsanliegen, Serviceportal, Intelligente Straßenbeleuchtung, Energielösungen und Umweltmonitoring jeweils die volle Punktzahl von 100 erreicht. Das gilt auch für die von Stadt und Stadtwerken zur Verfügung gestellten Smart City Daten, das städtische Geoportal, Smart Parking und die Digitalkompetenz. Verbesserungspotential mit Indexwerten unter 50 sieht die Bitkom bei der eAkte in der Verwaltung (Einführung läuft gerade), der Ladeinfrastruktur (wird kontinuierlich ausgebaut), dem Glasfasernetz, dem smarten ÖPNV und der Digital Szene. (Quelle: Stadt Trier)