Vinzenzhaus Speicher: Goldenes Ehrenzeichen des Caritasverbandes verliehen

SPEICHER. Im Rahmen des Tages der offenen Tür im Vinzenzhaus Speicher wurden Frau Bernhilde Schommer und Frau Anne Fritzen mit dem Goldenen Ehrenzeichen des Deutschen Caritasverbandes ausgezeichnet.

Verbunden mit herzlichen Grüßen und Glückwünschen des Geschäftsführers der Vereinigung der Vinzentinerinnen Herrn Patrick Weiss nahmen Einrichtungsleiter Michael Puhl und Herr Pastor Stephan Gerber die Ehrung der beiden langjährigen Mitarbeiterinnen und Leitungskräfte des Vinzenzhauses vor.

In der Begründung für diese hohe Auszeichnung hat Einrichtungsleiter Herr Puhl u.a. formuliert:

„Frau Schommer ist seit nunmehr 39 Jahren (seit dem 5.8.1986) im Vinzenzhaus Speicher tätig. Sie ist Bereichsleiterin für die stationären Wohnformen und stellvertretende Einrichtungsleiterin. Frau Schommer arbeitete in ihrem langen Berufsleben auch selbst in den Wohngruppen bis sie schließlich Verantwortung für den gesamten Wohnbereich für Kinder- und Jugendliche im St. Vinzenzhaus übernahm. Später wurde sie stellvertretende Einrichtungsleitung und führte die Einrichtung auch durch die Coronakrise während der Vakanz der Einrichtungsleitung 2020/2021.

Frau Schommer ist im Vinzenzhaus Speicher eine Institution und eine sehr wichtige Ansprechpartnerin für die hier lebenden Kinder und Jugendlichen, aber auch für die gesamte Mitarbeiterschaft und die Eltern der uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen. Für alle Kinder und Jugendlichen, aber auch für alle Mitarbeiter*innen war Frau Schommer ’schon immer da‘. Für die Kolleg*innen der belegenden Jugendämter ist Frau Schommer stets eine sehr geschätzte und professionelle Ansprechpartnerin. Sie hat immer ein offenes Ohr für alle diejenigen, die es brauchen, wünschen oder sich einfordern. In schwierigen Situationen besticht Frau Schommer mit einem erfrischenden Optimismus und einem hohen Organisationsgrad.“

„Frau Fritzen ist bereits seit 36 Jahren (seit dem 1.1.1988) im Vinzenzhaus Speicher tätig. Frau Fritzen ist Berichsleiterin und verantwortet den Bereich der Heilpädagogischen Tagesgruppen und der Ambulanten Dienste. Sie arbeitete in ihrem langen Berufsleben auch in den Wohngruppen bis sie auf eigenen Wunsch den Auftrag bekam, die Heilpädagogischen Tagesgruppen und die Ambulanten Dienste für das Vinzenzhaus Speicher aufzubauen. Sie entwickelte diesen Arbeitsbereich konzeptionell, baute diesen auf uns aus und ist auch in der Außenwahrnehmung sehr eng damit verbunden.

Frau Fritzen ist im Vinzenzhaus Speicher ebenfalls eine Institution und ein sehr wichtiger Ansprechpartner für die Eltern und Angehörigen der Kinder und Jugendlichen, die bei uns in den ambulanten und teilstationären Hilfesettings betreut und gefördert werden. Gemeinsam mit ihren Mitarbeiter*innen arbeitet Frau Fritzen stets an einer fachlichen und konzeptionellen Weiterentwicklung des Bereiches mit dem Ziel den sich ständig verändernden Bedarfen der Familien gerecht zu werden.

Für die Kolleg*innen der örtlichen Jugendämter ist Frau Fritzen stets eine sehr geschätzte und professionelle Ansprechpartnerin. In Krisenzeiten und Krisensituationen besticht auch Frau Fritzen durch ihren hohen Organisationsgrad und ihren Optimismus.“

Das Vinzenzhaus Speicher ist eine Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe mit ca. 75 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Trägerschaft der Vereinigung der Vinzentinerinnen e.V. mit Sitz in Köln. Zentrale Angebote sind die stationäre, teilstationäre und ambulante Erziehungshilfen sowie eine Kindertagesstätte mit Ganztagsbetreuung. Insgesamt begleitet das Haus ca. 110 Kinder, Jugendliche und deren Familien. (Quelle: St. Vinzenzhaus Speicher)