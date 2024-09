Klinikum Mutterhaus und Gladiators Trier: Erfolgreiche Partnerschaft geht weiter

TRIER. Das größte Klinikum der Region und die Trierer Profibasketballer arbeiten auch in Zukunft eng zusammen. Fans können sich auf gleich mehrere Klinikum Mutterhaus-Spieltage freuen – den ersten bereits am Freitag zur Saisoneröffnung.

Bereits seit einigen Jahren gehört das Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen als großer Partner der Gladiators zu den wichtigsten Unterstützern der Trierer Basketballmannschaft. Neben den alljährlichen Medizinchecks, steht während der gesamten Saison das Mutterhaus Trier als medizinischer Maximalversorger mit seinem Ärzteteam den Profis zur Seite und garantiert eine umfassende medizinische Versorgung. On top engagiert sich das Mutterhaus mit eigenen Spieltagen und tollen Aktionen um Zuschauern, Fans und Mitarbeitern ein besonderes Arena-Erlebnis zu garantieren. So zum Beispiel am Freitag, wenn bereits zum Eröffnungsspiel der 2. Basketball Bundesliga der erste Mutterhaus Trier-Spieltag stattfindet.

„Wir sind natürlich sehr glücklich darüber, dass uns das Mutterhaus Trier weiterhin als wichtiger Bestandteil der Gladiatoren-Familie erhalten bleibt. Nicht nur das Engagement für den regionalen Profisport, sondern auch die medizinische Versorgung, die wir durch das Mutterhaus erfahren, zeugen von der gelebten Partnerschaft. Wir bedanken uns bei Dr. Christian Sprenger und seinem Team für die immer sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit der vergangenen Jahre und blicken mit großer Vorfreude und Zuversicht auf die kommende Saison mit dem Klinikum Mutterhaus an unserer Seite“, sagt Achim Schmitz, Präsident der Gladiators Trier.

„Die Fortsetzung der Partnerschaft mit den Gladiators liegt uns ganz besonders am Herzen. Die sportliche Entwicklung als medizinische Säule mit zu begleiten und für das gesundheitliche Wohl unserer Trierer Basketballprofis zu sorgen ist für uns Ehrensache. Wir freuen uns sehr auf den Saisonstart und wünschen den Gladiators für die kommenden Spiele viel Erfolg“ so Dr. Christian Sprenger, Geschäftsführer des Klinikum Mutterhaus.“ (Quelle: VET-CONCEPT Gladiators Trier)