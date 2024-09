Trier: Suche nach gestürzter Person am Weisshauswald erfolgreich

TRIER: In Trier war die Feuerwehr seit 15 Uhr mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften im Weisshauswald vor Ort. Eine Frau wählte am Nachmittag den Notruf, da sie im Weisshauswald über eine Absperrung geklettert sei und sich nun mit Schmerzen auf einem Plateau befinde.

Die Leitstelle war mit der Frau zwar telefonisch in Kontakt, das Handy ließ sich aber nicht genau orten. Deshalb sind zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort.

Es wurde mit zwei Drohnenstaffeln nach der Person gesucht. Ein Hubschrauber der Polizei unterstützte bei der Suche.

Gegen 16.15 Uhr konnte die Person geortet werden, momentan läuft die Rettung.