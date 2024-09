Gefahrenstelle in der Eurener Straße entschärft – Neue Barriere unterbindet Linksabbiegen

TRIER. Immer wieder kam es in der Eurener Straße zu gefährlichen Situationen durch Autofahrer, die nach links in eine Tankstelle einbiegen wollten. Häufig kollidierten sie dabei mit dem Gegenverkehr. Nun wurde eine fest stehende Barriere installiert.

In den letzten drei Jahren wurden an dieser Stelle 36 Unfälle registriert. Allein 2023 entstand dabei ein Sachschaden von insgesamt rund 55.000 Euro, drei Personen wurden leicht verletzt.

Nachdem sich die Unfallserie auch in diesem Jahr mit einem Schwerverletzten fortsetzte, hat die Stadt jetzt reagiert: Nach einem Beschluss der Unfallkommission wurde in der vergangenen Woche in der Fahrbahnmitte eine fest stehende Barriere installiert, die das Linksabbiegen unterbindet.