++ Region: Woche startet sonnig und trocken – Mittwoch sehr heiß ++

OFFENBACH. Unter steigendem Hochdruckeinfluss fließt mit einer westlichen Strömung mäßig warme Meeresluft nach Rheinland-Pfalz und ins Saarland. Dies teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit.

Am heutigen Sonntagvormittag zeigt sich das Wetter zunehmend heiter und niederschlagsfrei. Die Höchsttemperaturen erreichen 20 bis 24, in höchsten Lagen 18 Grad. Es weht ein mäßiger Wind aus Südwest bis West. In der Nacht zum Montag gering bewölkt bis klar bei Tiefsttemperaturen von 10 bis 6, in der Eifel lokal bis 4 Grad.

Der Montag wird heiter bis sonnig und niederschlagsfrei, bei einem Temperaturanstieg auf 21 bis 26 Grad. Schwacher Wind weht aus überwiegend nordwestlichen Richtungen. In der Nacht zum Dienstag gering bewölkt oder klar und niederschlagsfrei. Die Tiefstwerte betragen 12 bis 7, in Tal- und Muldenlagen bis 5 Grad.

Für den Dienstag prognostiziert der DWD sonniges und trockenes Wetter. Es kommt zu einer Erwärmung auf 24 bis 28 Grad. Schwacher Wind aus Ost bis Südost. Die Nacht zum Mittwoch zeigt sich gering bewölkt bis klar und niederschlagsfrei bei Tiefstwerten zwischen 16 und 12 Grad, in der Eifel örtlich 9 Grad.

Der Mittwoch bringt oft sonniges Wetter neben durchziehenden Schleierwolken und dünnen Quellwolken. Es bleibt niederschlagsfrei. Die Temperaturen werden sehr warm bis heiß und erreichen zwischen 28 und 31, in der Hocheifel um 26 Grad. Dabei Schwacher bis mäßiger Wind um Süd. Nachts kommt es zu geringer Bewölkung oder es bleibt klar und niederschlagsfrei. Tiefsttemperaturen zwischen 17 und 14, in der Eifel lokal bis 12 Grad. (Quelle: DWD)