++ Region: Wetter sonnig und niederschlagsfrei – Nächte werden kühler ++

OFFENBACH. Nach Durchzug einer Kaltfront fließt mit einer westlichen Strömung erwärmte Meeresluft nach Rheinland-Pfalz und ins Saarland. Ein Hoch über Frankreich weitet sich nach Deutschland aus, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt.

Der heutige Vormittag ist teils gering, teils wechselnd bewölkt. Es kommt zu letzten Schauern. Im Tagesverlauf wird es heiter bis wolkig und meist niederschlagsfrei. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 17 und 21 Grad. Mäßiger Wind weht aus westlicher Richtung. Die Nacht zum Donnerstag wird gering bewölkt und niederschlagsfrei. Tiefstwerte zwischen 11 und 7 Grad.

Der Donnerstag zeigt sich sonnig und niederschlagsfrei bei Höchsttemperaturen zwischen 24 und 27 Grad, in der Eifel örtlich um 22 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Südwest. In der Nacht zum Freitag wird es wolkig bis gering bewölkt und niederschlagsfrei. Die Tiefstwerte liegen bei 15 bis 10 Grad.

Für den Freitag sagen die Experten heiteres Wetter voraus, von Nordwesten her teils auch wolkig. Es bleibt niederschlagsfrei. Die Temperaturen erreichen 25 bis 28 Grad, in Hochlagen 21 bis 25 Grad, bei mäßigem Wind aus Südwest. In höheren Lagen treten einzelne starke Böen auf. In der Nacht zum Samstag bleibt es gering bewölkt und niederschlagsfrei. Tiefstwerte 17 bis 14 Grad. (Quelle DWD)