++ RLP: 17-jährige Nassib Z. wird vermisst ++

DIERDORF. Seit Montag, 12.8.2024, wird die 17-jährige Nassib Zamali vermisst. Zuletzt hielt sie sich am genannten Tag gegen 13.30 Uhr in der Pfarrstraße in Dierdorf auf.

Die Jungendliche lebt in Tunesien und ist derzeit zu Besuch bei Verwandten in Dierdorf. Sie spricht Arabisch und etwas Englisch und Französisch.

Personenbeschreibung:

– ca. 165 cm groß

– 80 kg

– kräftige Statur

– lange schwarze Haare

– dunkelbraune Augen

Zeugenhinweise bitte an die Kriminalinspektion Neuwied: 02631/8780. (Quelle: Polizeipräsidium Koblenz)