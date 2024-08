++ Luxemburg: 40-jähriger Edis M. vermisst – aufgrund von Autismus sprachlos ++

LUXEMBURG. Der 40-jährige Edis MURATOVIC aus Luxemburg-Stadt wird vermisst. Er wurde zuletzt in Pulvermühle gesehen.

Die Person ist zwischen ca. 1,85 Meter groß, von sportlicher Statur, hat kurzes braunes Haar. Die Person gilt als zurückhaltend und ist aufgrund von Autismus sprachlos, versteht jedoch luxemburgisch, Deutsch und französisch.

Jegliche Informationen zu der vermissten Person und deren Aufenthaltsort sollen bitte an das Kommissariat Luxembourg unter der Telefonnummer (+352) 244 40 1000 oder per E-Mail an [email protected] weitergegeben werden. (Quelle: Police Grand-Ducale)