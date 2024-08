RLP: Dachstuhl und Scheune fangen Feuer – hoher Sachschaden – Kripo ermittelt

LUDWIGSHAFEN/KUSEL. Während eines nächtlichen Gewitters ist ein Zweifamilienhaus in Ludwigshafen in der Pfalz in Brand geraten. Das Feuer sei in einem Dachstuhl ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle.

Ein Blitzeinschlag sei nicht ausgeschlossen, die genau Brandursache müsse noch geprüft werden, hieß es. Die fünf Bewohner des Hauses blieben unverletzt und kamen bei Angehörigen unter. Die Höhe des Schadens wird auf bis zu 100.000 Euro geschätzt.

In Langenbach (Kreis Kusel) geriet eine alte Scheune in Brand. Ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende Wohnhäuser verhinderte die Feuerwehr, wie das Polizeipräsidium Westpfalz mitteilte. Die Außenfassaden der Häuser seien allerdings in Mitleidenschaft gezogen worden.

Die Scheune brannte aus. Personen wurden nicht verletzt. Der geschätzte Schaden liege im unteren sechsstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei ermittelt. (Quelle: dpa)