Lkw kracht in Gegenverkehr: Pkw-Fahrer stirbt noch an der Unfallstelle

Ein Lkw-Fahrer gerät mit seinem Fahrzeug auf die falsche Spur und prallt in ein Auto. Der Fahrer des Wagens stirbt noch an der Unfallstelle.

KAISERSLAUTERN. Bei einer Kollision zwischen einem Lkw und einem Auto bei Kaiserslautern ist ein 38 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen.

Der Lkw-Fahrer geriet nach ersten Ermittlungen mit seinem Lastwagen in den Gegenverkehr und prallte dort in den entgegenkommenden Wagen, wie die Polizei mitteilte. Der 38-Jährige starb noch an der Unfallstelle.

Der 40 Jahre alte Lkw-Fahrer erlitt nur leichte Verletzungen und wurde aus dem Lastwagen befreit.

Nach dem Zusammenstoß durchbrach der Lkw eine Schutzplanke sowie ein Geländer und fuhr eine mehrere Meter tiefe Böschung hinunter, wo er auf der Seite zum Liegen kam, hieß es weiter.

Die Unfallursache war einer Polizeisprecherin zufolge zunächst unklar. Für die weiteren Ermittlungen wurde auch ein Unfallgutachter eingeschalter. Die Landstraße 367 war wegen der Bergung des Lkws auch am Nachmittag noch gesperrt.