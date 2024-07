Saarburg: Haus-Fassade in der Innenstadt in Brand – Polizei geht von Brandstiftung aus

SAARBURG. Wie die Polizeidirektion Trier mitteilt, geriet am heutigen Mittwochnachmittag gegen 14.45 Uhr ein Teil der Fassade eines Gebäudes in der Saarburger Innenstadt in Brand.

Das Haus in der Graf-Siegfried-Straße befindet sich zwischen Volksbank und Amtsgericht. Dank des sofortigen und beherzten Eingreifens einer Nachbarin konnte der Brand zunächst unter Kontrolle und später von der Feuerwehr Saarburg gelöscht werden.

Ein technischer Defekt oder Selbstentzündung kann ausgeschlossen werden. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Kripo Trier, Tel.: 0651/9779-2290 oder die Polizeiinspektion Saarburg, Tel.: 06581/9155-0.