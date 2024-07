RLP: Über drei Promille am frühen Nachmittag – PKW rollt rückwärts gegen Auto

WILLROTH. Nach einem Verkehrsunfall in Willroth (Kreis Altenkirchen) hat die Polizei bei einem Atemalkoholtest bei einem Autofahrer am frühen Freitagnachmittag 3,31 Promille gemessen.

Dem 53-Jährigen seien Führerschein und Autoschlüssel zunächst weggenommen worden, teilte die Polizei am Samstag mit. «Er wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten und vorerst auf seinen Führerschein verzichten müssen.» Bei dem Unfall war der Wagen des 53-Jährigen an einer Steigung rückwärts gegen ein anderes Auto gerollt. An beiden Fahrzeugen entstand demnach Sachschaden. (Quelle: dpa)