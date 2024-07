Region: Zeugenaufruf nach möglichem sexuellem Übergriff auf Kind (4)

BAUMHOLDER. Am Dienstagabend, 9. Juli 2024, kam es zu einem größeren polizeilichen Einsatz am Stadtweiher in Baumholder. Einsatzanlass war ein Vorfall mit einem vierjährigen Kind, welcher sich zwischen 18 und 18.15 Uhr im Toilettenhäuschen im Bereich der Duschen für Männer ereignet haben soll.

Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf eine männliche Person, die in einer bislang noch nicht abschließend geklärten Art und Weise das Kind angesprochen und mutmaßlich im Intimbereich angefasst haben soll. Jetzt gibt es Hinweise auf mögliche Zeugen.

Eine Zeugin beschrieb einen Mann und ein etwa fünfjähriges Kind, die zum tatrelevanten Zeitpunkt nacheinander das Toilettenhäuschen verließen. Beide könnten möglicherweise wichtige Zeugen des Vorfalls sein, der sich gegen das vierjährige Kind richtete.

Die Frau beschrieb den Mann zwischen 25 und 35 Jahre alt, ca. 185 cm, groß mit schmaler Figur und schütteren dunklen Haaren. Er trug eine lange Hose und ein T-Shirt in dunkler, vermutlich dunkelgrüner oder dunkelblauer Farbe. Die Hose und das Oberteil waren jedoch nicht gleichfarbig. Zudem trug er weiße Turnschuhe oder Sneakers. Das Kind dürfte ein etwa fünf Jahre alter Junge mit dunklen, glatten, mittellangen Haaren sein. Er trug ein T-Shirt und eine kurze Hose.

Die Polizei bittet diese potentiellen Zeugen oder Menschen, die diese zu kennen glauben, z. B. die Erziehungsberechtigten des Jungen, sich dringend mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Sie haben möglicherweise Wahrnehmungen gemacht, die für die weiteren Ermittlungen von Bedeutung sein könnten, ohne dass sie selbst ihren Beobachtungen diese Bedeutung zuschreiben.

Der Mann oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06783/9910 mit der Polizeiinspektion Baumholder in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeipräsidium Trier)