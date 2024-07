Trier ist die Nummer eins – Kein anderer deutscher Verein hat bei Olympia so viele Läufer

TRIER. Für Trier ist es ein historisches Olympia-Jahr: Zum ersten Mal in der Neuzeit nehmen drei Athleten aus der Römerstadt an den Spielen teil, und das in einer einzigen Sportart. Die Sportler des Teams Silvesterlauf Trier e.V., Gesa Krause, Olivia Gürth und Samuel Fitwi, können nach Olympia auch im Moselstadion angefeuert werdeb, denn alle drei wollen beim 23. Eifel-Flutlichtmeeting an der Startlinie stehen. „Wir planen ein Event, das ihresgleichen in der Trierer Leichtathletik-Geschichte sucht“, wirbt Meeting-Direktor Berthold Mertes schon jetzt mit dem Trierer Blick hinter den Olympia-Horizont.

Was die Nominierungsliste des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) letzte Woche verraten hat: Der Silvesterlauf-Verein übertrumpft im Laufbereich (ab 400 Meter aufwärts) alle Leichtathletik-Traditionsvereine hierzulande. Kein anderer Klub steht mit drei Namen in der Teilnehmerliste. Je zwei Asse schicken LAV Stadtwerke Tübingen und VfL Sindelfingen, zehn weitere Vereine dürfen sich über je einen Olympiateilnehmer in ihren Reihen freuen, darunter einige mit deutlich höheren finanziellen Mitteln ausgestattete Spitzenvereine wie der TSV Bayer 04 Leverkusen, der den verletzungsbedingten Ausfall Konstanze Klosterhalfens beklagt, Eintracht Frankfurt oder TV Wattenscheid.

Nach einer „für unsere Topathleten bisher optimal verlaufenen Saison“, so Silvesterlauf- Sportvorstand Norbert Ruschel, „blicken wir nun mit einer riesigen Vorfreude auf Olympia in Paris und drücken Gesa, Olivia und Samuel fest die Daumen“. Eine kleine Gruppe wird die Silvesterläufer in der französischen Metropole unterstützen, in Trier plant der seit seiner Gründung im Jahr 2002 auf 300 aktive Mitglieder gewachsene Verein ein gemeinsames „Schauen“ in der Vereinsgeschäftsstelle in der Maarstraße.

Der Zeitplan der Wettkämpfe, die allesamt live im TV übertragen werden, steht längst. Die Einsätze der Trierer Athleten:

Sonntag, 4. August, 10.05 Uhr: Vorläufe 3000 Meter Hindernis der Frauen mit Gesa Krause und Olivia Gürth.

Dienstag, 6. August, 21.10 Uhr: Finale 3000 Meter Hindernis der Frauen (hoffentlich mit Gesa und Olivia)

Samstag, 10. August, 8.00 Uhr: Marathon Männer mit Samuel Fitwi