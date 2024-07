Schlangenlinien auf der A1: Police Grand-Ducale stoppt Suff-Fahrten

LUXEMBURG. Am späten Abend des 17.7.2024 wurde ein Fahrzeug auf der A1 in Höhe Munsbach gemeldet, das in Schlangenlinien fuhr. Eine Polizeistreife konnte den Fahrer in Mertert antreffen.

Bei der Kontrolle konnten die Beamten Alkoholgeruch bei diesem feststellen. Der Alkoholtest verlief positiv und ein provisorisches Fahrverbot wurde ausgestellt. Zusätzlich wurde festgestellt, dass gegen den Fahrer bereits ein Fahrverbot vorlag. Das Fahrzeug wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt.

In der Nacht zum 18.7.2024 kontrollierte eine Polizeistreife einen Fahrer in der Rue de l’Église in Walferdingen, der zuvor aufgrund seines verdächtigen Fahrverhaltens aufgefallen war. Der Alkoholtest bei diesem verlief positiv und sein Führerschein wurde eingezogen. (Quelle: Police Grand-Ducale)