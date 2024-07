Trier: Weinstand auf dem Hauptmarkt nach Unwetter wieder geöffnet

TRIER. Das Unwetter, das am Montagabend mit Starkregen und heftigen Sturmböen über den Hauptmarkt fegte, hat auch das Dach des dort stehenden Weinstandes stark beschädigt.

Nach der Erstsicherung durch Polizei, Feuerwehr und Mitarbeiter*innen der Trier Tourismus und Marketing GmbH (TTM) konnten am heutigen Dienstag die tatsächlichen Schäden mit den zuständigen Behörden und Dienstleistern gesichtet und protokolliert werden. Dabei gab es auch eine erfreuliche Nachricht. Der Stand selbst blieb komplett unbeschädigt und konnte bereits am Dienstagnachmittag wieder den Betrieb aufnehmen.

Der Termin um kurz nach zwölf mit der für den Rumpf des Weinstandes zuständigen Technikfirma bestätigte die Einschätzung der TTM: Der von allen Seiten verschließbare, rechteckige Hauptkörper des Weinstandes hat das Gewitter ohne jegliche Schäden überstanden. Auch die Inneneinrichtung, gerade erst neu installiert, wurde nicht in Mitleidenschaft gezogen. Die Winzer der Trittenheimer Apotheke, die in dieser Wochenhälfte den Weinstand betreiben, konnten deshalb bereits am Nachmittag den Ausschank wieder aufnehmen.

Auf das Dach, das weitgehend zerstört wurde, müssen die Besucher*innen jedoch für die kommenden Wochen verzichten: Es wird nach den jetzigen Erfahrungen im Unwetterfall komplett neu konstruiert und in Absprache mit den entsprechenden Ämtern und Sachverständigen gebaut. „Hierfür werden wir sicherlich einige Wochen benötigen“, schätzt Elvira Classen, Geschäftsführerin der TTM. „Aber uns ist es wichtig, mit aller Sorgfalt die neue Überdachungslösung zu finden.“ Dabei sei es durchaus möglich, dass der Stand bei zukünftigen, vergleichbar unwirtlichen Wetterverhältnissen nur eingeschränkt betrieben werden könne. Trotz dieser Abstriche sei die jetzige Wiedereröffnung nach nur wenigen Stunden eine gute Kompromisslösung. „Wir sind dankbar, dass kein Mensch auf dem Hauptmarkt ernsthaft zu Schaden kam und danken der Polizei und Feuerwehr für ihren schnellen Einsatz. Jetzt freuen sich die Winzerinnen und Winzer auf die Möglichkeit, ihre Produkte auf dem Hauptmarkt zu präsentieren. Nach zahlreichen Mitteilungen und Anfragen, die uns telefonisch, vor Ort oder über die sozialen Netzwerke erreichten, freuen wir uns mit ihnen.“

Der Weinstand ist bei guten Witterungsbedingungen Montag bis Samstag von 10:00 bis 22:00 Uhr geöffnet, sonn- und feiertags von 11:00 bis 22:00 Uhr. Der letzte Ausschank erfolgt um 21:30 Uhr. Den vollständigen Weinstandkalender mit allen teilnehmenden Weingütern finden Interessierte online unter www.trier-info.de/weinerlebnisse/weinstand-trier.