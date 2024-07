Update: 400.000 Euro Schaden durch Brand neben dem Flughafen Hahn

BÄRENBACH. Am 13.7.2024 kam es um 2.47 Uhr zu einem Brand bei dem Recycling-Unternehmen Hahn-Kunststoffe (lokalo.de berichtete). Das Feuer brach an einer externen Belüftungsanlage an einem Fabrikgebäude aus. Hierdurch kam es auch zu einer starken Rauchentwicklung.

Eine Gefährdung für die umliegenden Ortschaften und den Flugzeugverkehr bestand jedoch nicht. Durch die umliegenden Feuerwehren konnte der Brand unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Schadenssumme wird nach erstem Kenntnisstand auf circa 400.000 EUR geschätzt. (Quelle: Polizeidirektion Koblenz)