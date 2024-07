Auf dem Gelände eines Recycling-Betriebs bricht in der Nacht ein Feuer aus. Das Unternehmen befindet sich direkt neben dem Flughafen Frankfurt-Hahn.

BÄRENBACH. Auf dem Gelände eines Recycling-Unternehmens, das sich unmittelbar neben dem Flughafen Frankfurt-Hahn befindet, ist in der Nacht ein Brand ausgebrochen.

Der Luftverkehr sei nicht beeinträchtigt, sagte ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Ersten Erkenntnissen nach sei eine Abluftanlage in Brand geraten. Nähere Angaben machte die Polizei zunächst nicht. Die Löscharbeiten dauerten am frühen Samstagmorgen noch an. (Quelle: dpa)