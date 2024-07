4-jähriges Kind im Intimbereich angefasst? Polizei Trier ermittelt

BAUMHOLDER/TRIER. Wie das Polizeipräsidium Trier mitteilt, kam es am Dienstagabend, 09.07.2024, am Stadtweiher in Baumholder zu einem größeren polizeilichen Einsatz.

Einsatzanlass war ein Vorfall mit einem 4-jährigen Kind, das sich zwischen 18.00 Uhr und 18.15 Uhr im Toilettenhäuschen im Bereich der Duschen für Männer ereignet haben soll.

Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf eine männliche Person, die in einer bislang noch nicht abschließend geklärten Art und Weise das Kind angesprochen und mutmaßlich im Intimbereich angefasst haben soll. Das Polizeipräsidium Trier hat bei der Kriminaldirektion Trier eine Ermittlungsgruppe zur Aufklärung des Sachverhalts eingerichtet.

Zeugen, insbesondere Personen, die sich in dem relevanten Zeitpunkt im Bereich des Toilettenhäuschens aufgehalten haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Baumholder unter 06783-9910 in Verbindung zu setzen.