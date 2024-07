„Hitlergruß“ gezeigt: Rechtsextreme Fußball-Fans in Kröv – Polizei greift durch

KRÖV. Wie der Volksfreund berichtet, reiste eine Gruppe von rund 20 rechtsextremen Fußball-Fans aus NRW in den Kröver Ortsteil Kövenig an, um das Finale des DFB-Pokals anzuschauen.

Es soll sich um rechtsextreme Fußballfans aus Essen gehandelt haben, die schon bei der Anreise auf der Autobahn auffällig wurden. Ein Mitarbeiter einer Tankstelle in Wittlich habe kurz nach 20 Uhr der Polizei gemeldet, dass circa 20 sichtbar als Neonazis erkennbare Personen aus einem Bus ausgestiegen seien und Kunden der Tankstelle angepöbelt hätten. Mitglieder aus der Gruppe sollen T-Shirts mit Hakenkreuzen getragen haben oder entsprechend tätowiert gewesen sein. Ferner sei mindestens einmal der Hitlergruß gezeigt worden.

In ihrer angemieteten Unterkunft in Kröv wollte die Gruppe, die der Problemfan-Szene des Fußballvereins Rot-Weiß Essen zugerechnet wird, das DFB-Pokalfinale ansehen, was die Polizei verhinderte. Noch vor Anpfiff des Spiels wurde die Unterkunft durchsucht und die Personalien festgestellt. Da der Vermieter das Mietverhältnis gekündigt hatte, wurden Platzverweise erteilt. Die Polizei eskortierte den Bus der Gruppe an die Landesgrenze von NRW.

Es wurden acht Straftaten festgestellt: Zweimal bestand der Verdacht eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz, viermal wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen und zweimal wegen Volksverhetzung. (Quelle: Trierischer Volksfreund)