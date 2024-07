Luxemburg: Fahndung nach Einkäufen mit gestohlener Kreditkarte

LUXEMBURG. Die Police Grand-Ducale fahndet nach einer Person im Rahmen der Ermittlungen zu einem Kreditkartendiebstahl.

Die abgebildete Person wird verdächtigt am 10.11.2023 zwischen 2.43 und 3.46 Uhr auf Autobahnraststätte „Aire de Capellen“ in Luxemburg und auf dem Rastplatz „Aire de Wanlin“ in Belgien diverse Einkäufe mit einer zuvor gestohlenen Kreditkarte getätigt zu haben.

Personen, die über Hinweise zur Identifikation der gesuchten Person verfügen, sind gebeten, sich beim Kommissariat Remich/Mondorf unter der E-Mail-Adresse [email protected] oder per Telefon unter der Nummer (+352) 244 77 1000 zu melden. (Quelle: Police Grand-Ducale)