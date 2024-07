Komplette Innenstadt erneuert: Tag der Architektur im Bitburger Rathaus

BITBURG. Mithilfe erfahrener Städteplaner, reger Bürgerbeteiligung und des Stadtrates, der die entscheidenden Beschlüsse gefasst hat, wurde in den vergangenen gut zehn Jahren die komplette Innenstadt erneuert und auch das Rathaus saniert. Deshalb fand der Tag der Architektur Rheinland-Pfalz am 29./30. Juni in Bitburg statt.

Zum Auftakt gab es eine Podiumsdiskussion mit Bürgermeister Joachim Kandels, dem Planungsbüro Stötzer/Freiburg und den städtischen Projektleitern. An beiden Tagen konnten die Besucher das breite Spektrum an Bauaufgaben in Bitburg entdecken und die Gelegenheit für aufschlussreiche und inspirierende Gespräche mit den Planerinnen und Planern vor Ort im Rathaus nutzen. Zu diesem Zweck gab es im geöffneten Rathaus Führungen, man konnte den Bürgermeister an seinem Arbeitsplatz treffen oder auch die neugestalteten Plätze erkunden. (Quelle: Stadt Bitburg)