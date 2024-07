RLP: Hinweise auf Brandbeschleuniger – Führte Brandstiftung zu Küchenbrand?

KUSEL. Nach einem Wohnungsbrand im pfälzischen Kusel ermittelt die Polizei wegen einer möglichen Brandstiftung. Erste Hinweise deuteten darauf hin, dass möglicherweise Brandbeschleuniger eingesetzt worden sein könnte, erklärte ein Sprecher der Polizei. Informationen diesbezüglich seien aber noch sehr vage.

In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses hatte sich am frühen Morgen ein Feuer auf Küche, einen Heizkörper und eine Innenwand ausgebreitet. Zuvor war vermutlich Unrat in Brand geraten, wie die Polizei mitteilte.

Rauch durchzog demnach die komplette Wohnung, in der sich auch ein Mann aufhielt. Er wurde in Sicherheit gebracht und blieb laut Polizei unverletzt. Der Sachschaden liegt Schätzungen zufolge im niedrigen fünfstelligen Bereich. Die genaue Brandursache und gegen wen wegen Brandstiftung ermittelt wird, seien Teil der laufenden Ermittlungen, sagte der Polizeisprecher. (Quelle: dpa)