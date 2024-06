Aach: Traktor-Fahrer reißt Stromleitung ab und flüchtet

AACH. Wie die Polizei Schweich mitteilt, kam es am heutigen Donnerstag, 27.06.2024, gegen 14.40 Uhr in der Neweler Straße in Aach zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Traktor gegen ein, auf ca. 5 Meter Höhe hängendes, Stromkabel kam und dieses hierbei durchtrennte.

Es bestand zu keiner Zeit Gefahr für Unbeteiligte Dritte. Die Fahrerin oder der Fahrer des Traktors entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Polizeiinspektion Schweich sucht nach Augenzeugen, die sachdienliche Hinweise über der Verkehrsunfall geben können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06502/9157-0 zu melden.